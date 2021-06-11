Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
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Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan ve yeri telefon sinyalinden tespit edilen zanlı jandarma tarafından Kırklareli'nde yakalandı.

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan ve yeri telefon sinyalinden tespit edilen zanlı jandarma tarafından Kırklareli'nde yakalandı.

Dün Çanakkale'de öldürülen 4 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan Ç.K'nin, telefon sinyalinden Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinde olduğu belirlendi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü durumu Kırklareli polisine bildirdi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bilgiyi Kırklareli Jandarma Komutanlığına iletti.

Jandarma ve polis ekiplerinin sinyal alınan bölgeye düzenlediği operasyonda Ç.K, çadır kurarak kamp yaptığı yerde gözaltına alındı. Kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlenen Ç.K. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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