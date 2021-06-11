Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan ve yeri telefon sinyalinden tespit edilen zanlı jandarma tarafından Kırklareli'nde yakalandı.