Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor (3)
01.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:34
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara, yarın sabahtan itibaren devam edilecek.
Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ