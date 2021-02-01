Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara, yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ