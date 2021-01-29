Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR
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Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR

29.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:51
Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR

Son dakika haberleri: Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nda suya kapılan otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları süren evli ve bir çocuk babası Mürsel Meracıoğlu'nun (40) annesi Sale Meracıoğlu'nun umutlu bekleyişi sürüyor.

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nda suya kapılan otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları süren evli ve bir çocuk babası Mürsel Meracıoğlu'nun (40) annesi Sale Meracıoğlu'nun umutlu bekleyişi sürüyor. 3 gündür baraj kenarından ayrılmayan anne Meracıoğlu, "Üç günden bu yana bekliyoruz. O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor. Su bize onu vermiyor. Canım burada ya. Bir tane kızı var. Eşi burada değil. Yavrum, annem ben sana sevdiğini nasıl getireceğim" diyerek, gözyaşı döktü.

Elinden cep telefonunu bir an bırakmayıp, yakınlarına oğlunun kaybolduğu yeri gösteren annenin feryadı yürk yakıyor.

Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR
Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR
Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR
Son dakika haber... ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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