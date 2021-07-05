Çanakkale'de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şüphelendikleri bir aracı durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 1 kiloya yakın metamfetamin, 15 gram sentetik cannabinoid ve kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan O.Ö. (31), M.K. (19) ve N.A. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Toprak Akkaya/ İHA)

Çanakkale'de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 20:55:44. #1.15#

title