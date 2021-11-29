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Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

- Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli Kentte öğleden sonra rüzgarın şiddetinin artacağı bildirildi Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli

Kentte öğleden sonra rüzgarın şiddetinin artacağı bildirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan, öğleden sonra lodosun şiddetini arttıracağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, rüzgarın 70 ile 100 km/sa hızınca güney ve güney batı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği öğrenildi. Vatandaşlar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli

Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli

Çanakkale'de ada seferlerine lodos engeli

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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