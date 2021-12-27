Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title