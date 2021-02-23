Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı

23.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:43
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,  Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen  olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hava şartları nedeniyle sürüklenen can salı içerisindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, aynı gün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 17 kaçak göçmeni de kurtardı.


Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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