Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı (2)

2 KÖYDE DAHA KARANTİNAÇanakkale'nin Ezine ilçesinde Mahmudiye köyünün ardından Bayramiç ilçesine bağlı Evciler ve Yahşieli köyleri de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.