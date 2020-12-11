Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli yakalandı

11.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:01
Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir firmaya ait telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kabloyu keserek çalan 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir firmaya ait telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kabloyu keserek çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyünde 9 Aralık günü, bir firmaya ait telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kablo kesilerek çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Timinin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.C. ve M.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler Y.C. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları tespit edilen araçta yapılan aramada, 3 tel kesme makası, 1 balyoz, 1 çekiç, 3 inşaat eldiveni ve 18 bin 350 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi.Jandarmada işlemleri devam eden şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.


Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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