Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Hatay'dan yola çıkarıldı
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Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Hatay'dan yola çıkarıldı

02.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:16
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Hatay'dan yola çıkarıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak, Hatay'dan yola çıkarıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak, Hatay'dan yola çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan gençler, Türk bayrağını Çanakkale'ye götürecek.

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Valilik bahçesindeki programda, çocuk evlerinde bakım ve koruma altında bulunan, mangala Türkiye birincisi Yunus Emre Ç'ye bayrağı teslim etti.

Bayrağın, sırasıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta'da ilden ile teslim edilerek Çanakkale'ye ulaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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