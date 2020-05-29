ÇANAKKALE Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak
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ÇANAKKALE Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak

Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacakÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesislerinin 15 Haziran Pazartesi günü açılması kararlaştırıldı.

29.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:26

Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesislerinin 15 Haziran Pazartesi günü açılması kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Bozcaada'daki konaklama tesisleri 19 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında kapatıldı. Koronavirüs sürecinin uzaması nedeniyle yeni bir karar ile konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak konaklama tesislerinin açılma tarihi bugün bir kez daha uzatıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, işletme sahipleri ve adada yaşayanların katılımı ile bir süredir devam eden toplantılarda, normalleşme taslak planı üzerinde çalışılıyordu. Bugün yapılan toplantıda Bozcaada'nın normalleşme süreciyle ilgili birçok konuda nihai karar verildi. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin hizmet vermeye başlayacağı adada, konaklama tesislerinin açılma tarihi 15 Haziran olarak belirlendi. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, "Konaklama tesislerinin açılma tarihi 15 Haziran olarak belirledik. Bu karar Kaymakamlık ya da Belediye tarafından alınmış zoraki bir karar değil. İşletme sahiplerinin de mutakabatıyla alınmış bir karar. Hıfzıssıhha Kurulu'na bağlanmış bir karar değil. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1 Haziran tarihinden itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldı. Ancak aşama aşama bu sefer sayılarını çoğaltacağız. 15 Haziran'da konaklama tesislerinin açılmasıyla birlikte feribot seferleri de hergün olacak" dedi.

Geçen günlerde Bozcaada Belediyesi'nin, sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştığı adanın normalleşme taslak planında yer alan, günübirlikçilerin yaz sezonunda adaya alınmaması konusunda ise, toplantılarda henüz tam bir mutabakata varılamadığı ve değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi.

ÇANAKKALE Bozcaada'da konaklama tesisleri 15 Haziran'da açılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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