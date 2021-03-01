ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı

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Çanakkale Boğazı, 3 konteyner gemisinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) ekipleri, kuzeyden güneye seyredecek Hong Kong bayraklı "Cosco Vietnam", Almanya bayraklı "Ludwigshafen Express" ve Liberya bayraklı "MSC Viviana" adlı gemiler için hazırlık yaptı.

En küçüğü 334, en büyüğü 399 metre uzunluğunda olan gemilerin geçişinden dolayı boğaz, tek yönlü transit gemi trafiğine kapatılarak önlem alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin refakat ettiği gemilerin geçişini tamamlamasının ardından, boğaz trafiğinin saat 17.45'te normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel