Çanakkale Boğazı'nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı biterek sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı biterek sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 14.30 sıralarında yakıtı biterek sürüklenen teknenin kaptanı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Kuruma ait 'KIYEM-3' botu, Nara Burnu açıklarında sürüklenen yelkenli teknenin yanına gitti. 'KIYEM-3' botu tarafından yedeklenen tekne, Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda yakıtı biten yelkenli kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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