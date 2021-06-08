ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda özellikle Nisan ayında yoğun olarak görülen ve Mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan müsilaj, bugünlerde yeniden fazlalaşmaya başladı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda özellikle Nisan ayında yoğun olarak görülen ve Mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan müsilaj, bugünlerde yeniden fazlalaşmaya başladı.

Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı'nda yeniden artış gösterdi. Boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda yoğunlaşıyor. Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.

Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MÜSİLAJ YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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