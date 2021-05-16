Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi
Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan konteyner yüklü 207 metre uzunluğundaki 'Newyorker' isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan konteyner yüklü 207 metre uzunluğundaki 'Newyorker' isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptanın yardım talebi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilen gemi, Şevketiye açıklarına demirledi. 

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan yüklediği konteynerleri İspanya'nın Algeciras Limanı'na taşıyan Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki 'Newyorker' isimli konteyner gemisi, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptıktan kısa süre sonra, saat 15.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS), arızayı bildirdi ve yardım talep etti. Kısa süre sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-4 ve Kurtarma-10 isimli römorkörler tarafından yedeklenerek, saat 17.10'da Lapseki ilçesindeki Şevketiye açıklarına demirletildi. 


Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Cemal Hünal Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 17:57:30. #1.13#

title