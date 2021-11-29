Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.