Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Bölgede gece yarısından bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattında karşılıklı işletilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Ayrıca, fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde aksama yaşanıyor.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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