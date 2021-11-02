Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (4) - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (4)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (4)

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale Boğazı saat 01.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale Boğazı saat 01.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yaklaşık 12 saat sonra saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı sisin etkisini, kaybetmesiyle birlikte transit gemi geçişlerine açıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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