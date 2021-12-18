Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre uzunluğundaki tekne içerisindeki 3 kişiyle birlikte kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre uzunluğundaki tekne içerisindeki 3 kişiyle birlikte kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kaptanı telsizle durumu Kıyı Emniyeti'ne bildirerek yardım istedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botubölgeye sevk edildi.İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1'botunca yedeklenerek Çanakkale Yat Limanı'na çekildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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