ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Lider Halil' isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Lider Halil' isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı. Kilitbahir köyü Zargana Plajı önlerine demir atan geminin yanına römorkör sevk edildi.

Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken saat 13.00 sıralarında makine arızası yaptı. Kaptan gemiyi, sürüklenmemek için Kilitbahir köyü Zargana Plajı önlerine demirledi. Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römörkorü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

Gemide, 192 ton ağırlığında 40 adet konteyner bulunuyor

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Merve Çağıran Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ARIZALANAN GEMİ, PLAJ ÖNÜNE DEMİRLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:18:07. #1.15#

title