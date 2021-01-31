Çanakkale Boğazı'nda 366 metre boyundaki gemi makine arızası yaptı
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Çanakkale Boğazı'nda 366 metre boyundaki gemi makine arızası yaptı

31.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:46
Çanakkale Boğazı'nda 366 metre boyundaki gemi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'na giriş yapan konteyner yüklü 366 metre boyundaki gemi, makine arızası nedeniyle demirledi.

ÇANAKKALE Boğazı'na giriş yapan konteyner yüklü 366 metre boyundaki gemi, makine arızası nedeniyle demirledi. 

Suudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı 'MSC Maria Saveria' isimli gemide, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptıktan 1 mil sonra makinesi arıza meydana geldi. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Makinelerinin durması nedeniyle Kumkale açıklarına demir atan geminin personeli arızayı gidermeye çalışıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri güvenlik amacıyla geminin yanında bekletiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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