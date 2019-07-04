Çanakkale Belediyesi 'LGBTI' paylaşımını kaldırdı

Çanakkale Belediyesi, LGBTI savunucuları tarafından kabul edilen 'Onur Haftası' sebebiyle resmi twitter hesabından yayınladığı destek paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı.

Belediye, 30 Haziran tarihinde gökkuşağı bayrağını eller ile kalp içine alan bir fotoğraf paylaşmış ve Turgut Uyar'ın "Aşkım de değişebilir, gerçeklerim de" sözünü alıntılayarak LGBTI savunucuları tarafından kabul edilen 'Onur Haftası'na destek vermişti. Turgut Uyar'ın sözlerinin altına da "Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak" notunu düşen Çanakkale Belediyesine sosyal medyada tepki yağmış; kullanıcılar, yapılan paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti.

Çanakkale Belediyesi, gelen yoğun tepkiler üzerine yayınladığı destek paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA