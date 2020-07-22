ÇANAKKALE 1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE 1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor

1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyorÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 1 ton 200 kiloluk Simental cinsi boğa, 30 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.

ÇANAKKALE 1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor
22.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:53

1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 1 ton 200 kiloluk Simental cinsi boğa, 30 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvan satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü köyü olan Paşaköy'de de kurbanlık satışları 1 ay öncesinden başladı. Köyde üreticilik yapan Muhsin Tunçaltan, yetiştirdiği 1 ton 200 kilo ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. Tunçaltan, 'Paşaköy'de Ayvacık Organik Kırmızı Et Birliği büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üreticisiyim. Bu yıl yine büyük bir kurbanlık boğamız var. 1 ton 200 kiloluk boğamız için 25-30 bin civarında bir fiyata alıcı bekliyoruz. Şimdiden de kurbanlık sattığımız kişiye hayırlı olsun' dedi.

Paşaköy Muhtarı İbrahim Uysal ise, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü bir köy olduklarını ifade ederek, 'Bizim köyümüzün büyük bölümü geçiminin hayvancılıkla sağlıyor. Bölgemizde hayvancılık da üst seviyede. Hele bu Simental tarzı üzerine. Her yıl biz 1-2 tane bu büyüklüklerde hayvan yetiştiririz. Kendim de hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendine güvenen, büyük bir hayvan kesecek olan olursa köyümüze bekleriz' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Magazin
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Montpellier, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı
Montpellier, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE 1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 15:24:37. #1.15#
title