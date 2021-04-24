Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni gelişme
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Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni gelişme

Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Can Yaman ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın ayrıldıkları iddia edilmişti. Gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

İtalyan basını son günlerde ilişkilerinde kriz yaşayan ikilinin ayrılık kararı aldığını, Can Yaman'ın bunun üzerine Türkiye'ye döndüğünü ve Instagram hesabını kapattığını gündeme getirmişti.

Can Yaman bugün ınstagram hesabını açtı ve Diletta Leotta ile olan fotoğraflarını silmediği ortaya çıktı.

Böylece çiftin ilişkisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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