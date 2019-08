Can Yaman, Erkenci Kuş dizisine Instagram'dan yayınladığı mesajla veda etti

07.08.2019 00:23

Ekranlara 51. bölümüyle veda eden Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ERKENCİ KUŞ'UN ÇOK ULUSLU BİR FAN KİTLESİ OLDU"

Can Yaman, Instagram hesabından yayınladığı yazıda, "Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş'un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.