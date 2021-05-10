can Yaman'ın sevgilisi tektaşla mesaj verdi
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can Yaman'ın sevgilisi tektaşla mesaj verdi

can Yaman'ın sevgilisi tektaşla mesaj verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin yanı sıra aşklarıyla sık sık İtalya basınında gündem olan Can Yaman ile Diletta Leotta'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Leotta'nın paylaştığı karedeki detay ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Can Yaman'ın İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta'nın paylaştığı fotoğraftaki detay dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İtalyan milyarder Ryan Friedkin ile öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan sunucu, oyuncuyu aldattığı iddia edilmiş ikilinin ayrıldığı söylenmişti.

Geçtiğimiz günlerce Yaman ile Leotta, Como Gölü'nde tatil kareleri ortaya çıkmıştı.

Leotta, Fiorentina ile Lazio arasında oynayan karşılaşma öncesi Stadio Artemio Franchi Stadı'nda çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.

Leotta'nın Yaman tarafından evlilik teklifi ettiği tektaşı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Como Gölü'ndeki tatilden sonra tektaşı çıkarmayan sunucunun, Yaman'la ilişkisine devam ettiği de ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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