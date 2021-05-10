can Yaman'ın sevgilisi tektaşla mesaj verdi

Türkiye'nin yanı sıra aşklarıyla sık sık İtalya basınında gündem olan Can Yaman ile Diletta Leotta'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Leotta'nın paylaştığı karedeki detay ise dikkat çekti. İşte detaylar...