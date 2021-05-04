Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel biyografisi!
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Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel biyografisi!

Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Omuz Omuza, Arka Sokaklar, Selena, Hayat Güzeldir dizilerinde oynayan ve Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel'in oğlu olan Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel mesleği nedir? Can Verel hayatı ve biyografisi nedir?

Omuz Omuza, Arka Sokaklar, Selena, Hayat Güzeldir dizilerinde oynayan ve Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel'in oğlu olan Can Verel kimdir? Can Verel kaç yaşında, nereli? Can Verel mesleği nedir? Can Verel hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAN VEREL KİMDİR?

Can Verel, 1982 İstanbul doğumludur. Fenerbahçeli ünlü futbolcu Engin Verel'in oğludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Omuz Omuza dizisi ile yaşamıştır.

Omuz Omuza, Arka Sokaklar, Selena, Hayat Güzeldir, Gemilerde Talim Var ve Papatyam gibi projelerde rol alan Can Verel, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermektedir. Can Verel, 1.85 metre boyunda ve 78 kilodur.

FİLM VE DİZİLERİ

2019 – Yemin (Kemal) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Volkan) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009-2011 Papatyam (Vedat) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (Semih) (TV Dizisi)

2008 – Hayat Güzeldir (Levent) (TV Dizisi)

2007 – Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)

2006 – Selena (Alekto) (TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Batu) (TV Dizisi)

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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