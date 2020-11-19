Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi
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Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi

19.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:32

Temmuz ayında nişanlanan Can Tanrıyar ve Tamer Oner çifti parti anlayışına yeni bir soluk getirerek nikahtan önce "Wedding Shower" düzenledi.

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar ile cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Tamar Oner, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında bir nişan töreni yaptı.

WEDDING SHOWER DÜZENLEDİLER

Çift, son olarak bebek doğmadan önce yapılan Baby Shower partilerinin bir benzeri olan Wedding Shower düzenledi. Tamar Oner, Can Tanrıyar ve arkadaşlarının organize ettiği partide gelinliği andıran beyaz bir elbise giydi. Çift gecede pasta keserek yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Wedding Shower'da gelinleri ve nişanlısının çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, "Resmi nikahımızdan 20 gün önce, müstakbel eşim, gelinlerim/kızlarım Revna ve Ayşe'yle... Revna yeni anne oldu, Ayşe'ninki yolda, bakalım bizimki ne zaman? Çocuklar-torunlar bir arada, inşallah... Büyük bir aile olduk, tabi ki Oner ailesiyle birlikte... Allah'ımıza şükürler olsun... Wedding Shower'da artık kendisine 'Cici babaanne' dediğim Tamar'ım da prensesler gibi" notunu yazdı.

Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi

"EVLENMEDİK WEDDING SHOWER YAPTIK"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Tamar Oner ise "Evlendik sananlar olmuş yani resmi nikah adından evlenmekten bahsediyorum. Fakat bu bir Wedding Shower'dı. Nasıl ki Baby Shower diye bir şey var Wedding Shower da var. Tabi sizin çok haberiniz yok bundan ama Wedding Shower da var. Bazıları doğum günüm zannederken bazıları düğün zannettiler ama öyle değildi. Bunu da açıklayayım da yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim" dedi.

Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi
Haber Yorumları (2)
DİYAR: CAHİLİZM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN AKDEMİR ( KAFA TOHTORU ): Türkiye''de bu WEDDING SHOWER yeniyo mu , paket mi yapıyorlar ?
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 13:42:13. #1.14#
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