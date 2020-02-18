Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım
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Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım

Gazeteci-Yazar Can Dündar "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." diyerek gelişmelere ilişkin ilk değerlendirmeyi euronews Türkçe'ye yaptı.

18.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:04
Can Dündar: Gezi'yi savunanlar dik durdu; sıkışan Erdoğan için mahkeme kararı 2. geri adım

Gezi davasından çıkan mahkeme kararını Türkçe'ye değerlendiren Gazeteci-Yazar , "En önemli şey hiç kimse 'ben bu süreçte yoktum' demedi, tersine 'ben de oradaydım' dedi." şeklinde konuştu.


Gezi davasının bugün Silivri'de görülen 6. duruşmasında Almanya'da yaşayan Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın dosyaları ayrılarak haklarındaki yakalama kararı kalktı. Osman Kavala ile birlikte 9 sanık için ise beraat kararı çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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