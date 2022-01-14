Can dostlar için örnek sistem

Karabağlar Belediyesi, "hayvan dostu kent" uygulamaları kapsamında örnek bir çalışmayı daha yaşama geçirdi. Uzundere'de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi'ne yapılan merkezi sterilizasyon ünitesiyle, can dostlarımızın tedavi ve bakım süreçlerinde dünya standartlarında hizmet almalarının önü açıldı. Yeni sistemle, antibiyotik kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yaşamı paylaştığımız hayvanların sağlığı için elinden çabayı gösteren Karabağlar Belediyesi, bu konuda önemli bir adım daha attı. Sahipsiz hayvanların diğer hayvanlardan bir farkı olmadığı ve nitelikli hizmet almaları gerektiği anlayışından hareketle, Uzundere'deki merkeze modern bir merkezi sterilizasyon sistemi kuruldu. Söz konusu sterilizasyon ve dezenfeksiyon yatırımıyla, ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar için kullanılan koruyucu antibiyotik miktarının azaltılması hedefleniyor.

"Kirli alan", "temiz alan" ve "steril alan" döngüsüyle standartlara uygun olarak düzenlenen tesis, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ameliyatların sağlıklı koşullarda yapılmasını amaçlıyor.

Tesiste, sahipsiz hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri için tam donanımlı muayene odası, ameliyat hazırlık ve tam donanımlı ameliyathane bulunuyor.

'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanlara sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Onların da en az bizler kadar yaşama ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakları var. Hayvan Dostu Kent olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Uzundere'de kurduğumuz bu örnek sistemle, teşhis ve tedavi süreçleri dünya standartlarına uygun olarak yapılmış olacak. Karabağlar Belediyesi olarak yaşamı paylaştığımız can dostlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet