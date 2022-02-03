ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı.

Çan'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış sonrasında Kocabaş çayında su seviyesi yükseldi ve tarlalar su altında kaldı. Kocabaş çayı çevresinde bulunan tarlalar ve seralar su altında kalırken herhangi bir hasar meydana gelmedi. Ekipler, olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde devriye geziyor.