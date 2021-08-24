Çan'da esnaf indirim günleri başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4 gün sürecek olan esnaf indirim günleri başladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4 gün sürecek olan esnaf indirim günleri başladı.

Çan Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının katkılarıyla başlatılan indirim günleri 4 gün boyunca farklı caddelerde gerçekleştirilecek. Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesindeki tenzilat şenliği, Kaymakam Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, STK temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulan kortej yürüyüşü ile başladı. İndirim günleri, 25 Ağustos Çarşamba günü Mesut Hulki Önür Caddesi ve Vaiz Mustafa Sokak, 26 Ağustos Perşembe günü Bülent Ecevit Caddesi, 27 Ağustos Cuma günü Atatürk Caddesinde devam edecek. Cuma günü saat 20.00 - 24.00'de ilçe meydanında düzenlenen konser programı ile son bulacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı