Can Çıkar Huy Çıkmaz Filmi
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Can Çıkar Huy Çıkmaz Filmi

Can Çıkar Huy Çıkmaz Filmi
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Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Parti planlayıcısı ve sosyal bir kelebek olan Cassie, hayatının en güzel dönemindedir. Büyük bir heyecanla 25. doğum gününe hazırlanan Cassie, garip bir kazayla vefat eder. Kendisini öbür dünyanın bekleme odasında bulan Cassie, burada koruyucu meleği Val ile tanışır. Her şeyin artık sona erdiğini düşünen Cassie, gökyüzündeki büyük bir parti olduğunu ve oraya katılabilmek için öncelikle dünyadaki hatalarını telafi etmesi gerektiğini öğrenir.

Yönetmen: Stephen Herek

Senaryo: Carrie Freedle

Oyuncular: Victoria Justice , Adam Garcia, Midori Francis, Spencer Sutherland, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Robyn Scott, Kiroshan Naidoo

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Afterlife of the Party

Yapımcı Firma: Advantage Entertainment

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 02.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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