Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi!
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Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi!

Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi!
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Eski Rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra yerine atanan Prof. Dr. Naci İnci, şartları taşımadığını belirlediği öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi. Peki, Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan mesleği nedir? Can Candan hayatı ve biyografisi nedir?

Bağımsız bir film yapımcısı ve yönetmen olan Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi idi. Candan, Hampshire College'denfilm ve video alanında lisans derecesine ve Temple University'denfilm ve medya sanatlarında MFA derecesine sahip olan Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan mesleği nedir? Can Candan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAN CANDAN KİMDİR?

Can Candan 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Bağımsız bir film yapımcısı ve yönetmen olan Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi idi. Candan, Hampshire College'denfilm ve video alanında lisans derecesine ve Temple University'denfilm ve medya sanatlarında MFA derecesine sahiptir.

Aynı zamanda "Bağımsız belgeselci" olarak tanınıyor.

Can Candan, orta okul ve liseyi 1980-87 yıllları arasında İstanbul Robret Koleji'nde tamamladı.

Sonrasında 1987-1992 yılları arasında Hampshire College'de lisans eğitimi aldı.

1996 yılında kendisi tarafından kurulan Mosaic Media Productions isimli bir yapım şirketi vardı.

2000-2005 yılları arasında ise Bilgi Üniresitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı.

Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden önce 11 aylık bir dönemde Sabancı Üniversitesi'nde tam zamanlı, daha sonra da 2009 yılına kadar 2 yıllık bir süre için de yarı zamanlı görev yapmıştı.

Sanatta Yeterlik derecesini Temple Üniversitesi Film ve Medya Sanatları Bölümü'nden aldı.

Uzun metraj belgeseli Benim Çocuğum (2013), yurt içi ve yurt dışı festivallerde ödüller kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi idi.

FİLMLER

Benim Çocuğum,

Duvarlar,

3 Saat

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Can Candan kimdir? Can Candan kaç yaşında, nereli? Can Candan biyografisi! - Haberler
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