Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir?

Yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da Gezi Hotel Bosphorus'un sahibinin oğlu Can Atay evlendi. Geçtiğimiz yıl Polen Atay, Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığını ve son yaşanan olayla da onuölüme terk ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Polen Atay'ın eşi Can Atay'dan düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başlaması tüm sosyeteyi sarstı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti. Savcılık, ise şikayetin sonucunda Can Atay hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İşte detaylar...

CAN ATAY KİMDİR?

Can Atay, Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğludur. Can Atay 37 yaşındadır. Can Atay, yüksek mimar Polen Atay ile (30) 22 Haziran 2019'da evlendi.

CAN ATAY VE POLEN ATAY DAVASI NEDİR?

Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polen Atay, şöyle konuştu: "Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı. Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir." Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Can Atay da önce koruna talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Polen Atay'ın 2 ay süreyle Can Atay'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Polen Atay'ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz'da 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma' davası açtı.