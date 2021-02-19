Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir?

19.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:10
Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir?

Polen Atay, 2019'da evlendiği Gezi Hotel Bosphorus'un sahibinin oğlu iş adamı Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığını söylemesinin ardından uzun zamandır süren tartışmalar sonrası Atay'ı savcılığa şikayet etti. Peki, Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir?

Yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da Gezi Hotel Bosphorus'un sahibinin oğlu Can Atay evlendi. Geçtiğimiz yıl Polen Atay, Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığını ve son yaşanan olayla da onuölüme terk ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Polen Atay'ın eşi Can Atay'dan düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başlaması tüm sosyeteyi sarstı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti. Savcılık, ise şikayetin sonucunda Can Atay hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İşte detaylar...

CAN ATAY KİMDİR?

Can Atay, Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğludur. Can Atay 37 yaşındadır. Can Atay, yüksek mimar Polen Atay ile (30) 22 Haziran 2019'da evlendi.

CAN ATAY VE POLEN ATAY DAVASI NEDİR?

Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polen Atay, şöyle konuştu: "Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı. Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir." Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Can Atay da önce koruna talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Polen Atay'ın 2 ay süreyle Can Atay'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Polen Atay'ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz'da 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma' davası açtı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Buse Varol Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Deniz Türüç Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Can Atay kimdir? Can Atay - Polen Atay olayı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:20:16. #1.14#
title