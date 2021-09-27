Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Can Ataklı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Can Ataklı evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Kaleme aldığı yazılar ve hazırladığı programlarla adından söz ettiren usta isim Can Ataklı biyografisi haberimizde.

Can Ataklı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü gazeteci, yazıları ile dikkatleri çekiyor. Ataklı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Can Ataklı nereli? Can Ataklı eşi kim? İşte, Can Ataklı'nın ailesine dair ayrıntılar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CAN ATAKLI KİMDİR?

Ataklı, Mayıs 1956 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olanAtaklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.

Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Ataklı, gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılında Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu üstlendi. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Haber türk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yaptı. 2015 yılının Ekim ayından bu yana Korkusuz Gazetesinde yazıyor. 2016 yılından itibaren hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sundu. Günümüzde Tele1 televizyonunda görev almaya devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile gerçekleştirdi. Tuvana ile Begüm ve Peri adında üç kızı olan Can Ataklı, 2002 yılında Son, 2008 yılında da Ateşten Koltuk filmlerinde yer aldı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Bekir Pakdemirli Binali Yıldırım Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:47:43. #1.12#