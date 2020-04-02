Can Algeç, 'Sert Adam' adlı şarkısına klip çekti 20 yıla yakın süredir besteleri, TV projelerine yaptığı müzikler ve ünlü isimlerin seslendirdiği hit şarkılarıyla Türk müzik dünyasına katkıda bulunan Can Algeç, Pasaj &Garaj Müzik etiketli Murathan Mungan"2020 Model" albümünde yer alan "Sert adam" şarkısına klip çekti

Sözleri Murathan Mungan'a, müzik ve düzenlemesi Can Algeç'e ait olan şarkının videosu Mehmet Hakyemez yönetmenliğinde çekildi.

Sanatçının stüdyosunun mekan olarak kullanıldığı videoda, kadın erkek ilişkilerinin dört mevsimi sade ama etkili bir anlatımla izleyicilerle buluştu.



