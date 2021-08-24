CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti.

İZMİT'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti.

İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.

CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ
CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ
CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ
CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mustafa Destici Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Aleyna Tilki Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Muslera Arda Güler Ozan Tufan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CAN, AĞABEYİ GÖKHAN GÖNÜL İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RİZE'YE GİTTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:18:16. #1.15#

title