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Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de çamura saplanan kamyonet ile onu halatla çeken traktöre, işçi servis otobüsü çarptı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de çamura saplanan kamyonet ile onu halatla çeken traktöre, işçi servis otobüsü çarptı. Kazada traktör sürücüsü Yukarıçağlan Mahallesi Muhtarı Ali Çetinbaş yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Körler'in kullandığı 26 SK 185 plakalı kamyonet, yol kenarındaki çamura saplandı. Sürücü Körler'in yardım istemesi üzerine Yukarıçağlan Mahallesi Muhtarı Ali Çetinbaş traktörle gelerek halatla kamyoneti çamurdan çıkarmaya çalıştı. Yola çıkan kamyonet ve traktöre Seyitgazi ilçesine giden Yusuf Yıldız yönetimindeki 26 S 6072 plakalı işçi servisi otobüsü çarptı. Kazada traktör sürücüsü muhtar Ali Çetinbaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetinbaş ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Çetinbaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Servis otobüsü, traktör ve kamyonete çarptı

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

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Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri

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