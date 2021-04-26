İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
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İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN - Haberler | Güncel

İZMİR'de, toz taşınımı sonrası yağmurla birlikte araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

İZMİR'de, toz taşınımı sonrası yağmurla birlikte araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte geçen cumartesi başlayıp dün de süren toz taşınımı, yağmurla birlikte çamura dönüştü. Birçok araç, çamurla kaplandı. Tozun etkisini yitirmesi, yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara gitti. Oto yıkamacı Hakan Durukan (22),, "Hafta sonu çamur yağdığından dolayı işlerimiz çok yoğun. Vatandaşlar araçlarını yıkatmaya geliyorlar. Bizim 4 şubemiz var. Tüm şubelerimizde yoğunluk aynı şekilde" dedi. Bir diğer oto yıkamacı Mehmet Güler (42), "Hafta sonu çamur yağdı. Araçlar kirlendi. Bu nedenle yoğunluk var. O kadar ki yetişmeye zorlanıyoruz" dediAracını yıkatmaya gelen aktar İsmail Kılıç (37) "Hafta sonu çamur yağdı. Aracın camları çamurdan görünmüyordu" dedi. İşçi emeklisi Tahsin Altay (60) da "Çamurlu havalar. Bu nedenle yıkamaya geldim aracımı. Çünkü görüşümü engelliyordu" diye konuştu.  Bir diğer aracını yıkatmaya gelen özel bir şirkette şoför Önder Aydın (40), "Hafta sonu çamur yağdığı için aracımı yıkatmaya geldim" dedi.


İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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