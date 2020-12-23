Cammu Keşmir'deki seçimde Modi karşıtı ittifak Bölge Kalkınma Konseyinde çoğunluğu sağladı
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Cammu Keşmir'deki seçimde Modi karşıtı ittifak Bölge Kalkınma Konseyinde çoğunluğu sağladı

23.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:29
Cammu Keşmir'deki seçimde Modi karşıtı ittifak Bölge Kalkınma Konseyinde çoğunluğu sağladı

Hindistan'da 2019'da anayasa değişikliğiyle özel yönetim statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de sekiz aşamada yapılan Bölge Kalkınma Konseyi seçiminin galibi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı "Gupkar İttikakı" oldu.

Hindistan'da 2019'da anayasa değişikliğiyle özel yönetim statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de sekiz aşamada yapılan Bölge Kalkınma Konseyi seçiminin galibi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı "Gupkar İttikakı" oldu.

Seçim Komisyonu, Ulusal Konferans, Halkın Demokratik Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Cammu ve Keşmir Halkın Konferansı, Halkların Hareketi ve Avami Ulusal Konferansı partilerinin oluşturduğu ittifakın, Bölge Kalkınma Konseyindeki 280 sandalyeden 112'sini kazanarak çoğunluğu sağladığını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin milliyetçi Bharatiya Janata Partisinin, 28 Kasım'da başlayan ve 19 Aralık'ta son bulan seçimde elde ettiği sandalye sayısı 74 oldu.

Bölge Kalkınma Konseyi'nde Hindistan'ın ana muhalefette yer alan Kongre Partisi 26, bağımsızlar da 49 sandalye elde etti.

Seçim Komisyonu, Cammu Keşmir'de 6 milyon seçmenin yüzde 51'inin sandık başına gittiğini, kalan sandalyelerin sahiplerinin de yakında açıklanacağını bildirdi.

Siyasetçiler, seçimin, Cammu Keşmir bölgesi için 5 Ağustos 2019'da yapılan anayasa değişikliğinin kabul edilmediğinin işaretini verdiğini ifade ediyor.

Kongre Partisinin lideri P. Chidambaram, "demokratik haklarının inkarıyla yılmayan Keşmir Vadisi seçmenlerinin, BJP'yi ve yanlış Keşmir politikasını kesin olarak reddettiği" değerlendirmesini yaptı.

Bölge Kalkınma Konseyinin doğrudan seçilen üyeleri yasama yetkisine sahip değil. Üyeler sadece ekonomik kalkınma ve kamu refahından sorumlu.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar, bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri, "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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