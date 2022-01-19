Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu - Haberler
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Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta, kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili olurken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti buz tuttu.

YOZGAT'ta, kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili olurken, Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti buz tuttu.

Kentte dün başlayan kar yağışı ile birlikte dondurucu soğuk etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 6, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. Çamlık Milli Parkı'ndaki Cevdet Dündar Göleti de buz tuttu. Karla kaplanan bölgede göletin de donmasıyla güzel görüntüler oluştu.


Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu

Çamlık Milli Parkı'nda gölet buz tuttu

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

Milli, kar, Güncel, Haber

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