ÇAMLIDERE'DE DERE YATAĞI TEMİZLİĞİ BAŞLADI… - Haberler
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ÇAMLIDERE'DE DERE YATAĞI TEMİZLİĞİ BAŞLADI…

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ÇAMLIDERE'DE DERE YATAĞI TEMİZLİĞİ BAŞLADI…

Belediye Başkanımız H. Caner Can'ın talimatları doğrultusunda İlçemiz merkezinde bulunan ve ilçemizin ortasından geçen dere yatağı içerisinde yağmur sularının getirdiği moloz, taş, toprak, kum ve otların kalıntılarının dere yatağında görüntü kirliliğini engellemek ve dere yatağını temiz tutmak...

Belediye Başkanımız H. Caner Can'ın talimatları doğrultusunda İlçemiz merkezinde bulunan ve ilçemizin ortasından geçen dere yatağı içerisinde yağmur sularının getirdiği moloz, taş, toprak, kum ve otların kalıntılarının dere yatağında görüntü kirliliğini engellemek ve dere yatağını temiz tutmak için Belediyemiz ekiplerince temizlik çalışmaları başladı. Yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Tezer çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli talimatları verdi. Yapılan bu temizlik çalışmasıyla ilçemizin ortasından geçen dere yatağı tamamen temizlenerek sel taşkınlarının da önlemi alınmış olacak.

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