Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
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Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarası görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarası görüntülendi.

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik toplam yüksekliği bulunan kule açılıştan sonra basın mensuplarına gezdirildi. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor ve kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası bulunuyor. Ayrıca kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restorantta mevcut.  Kulenin en seyir ve restorant kısımlarına asansörle çıkmak ise yaklaşık 1 dakika sürüyor. Seyir teraslarından İstanbul'un büyük bölümünü görülebiliyor. Ayrıca seyir terasındaki bilgilendirme ekranlarından kulenin nereye ne kadar uzaklıkta olduğu öğrenilebiliyor. Çamlıca Kulesi'ne giriş ücretinin ne kadar  olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 


Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası
Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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