Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi tutuklandı

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

PERSONEL, ARALARINDAKİ KONUŞMAYI DUYDU

Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan 3 kişinin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, şahısların aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli 3 kişi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de tutuklama kararı verip şüphelileri cezaevine gönderdi.

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