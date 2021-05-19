Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdı!

Yeni sezonda yeni bir Zula Akademi kadrosu görebilecek miyiz?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Organizasyon ayrılık duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Organizasyon ayrılık duyurusuna şu açıklamayı ekledi:

Zula Akademi takımımız ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bizlere verdikleri hizmetler için teşekkür ediyor ve gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Organizasyonun akademi kadrosuyla yollarını ayrımasının sebebi ise bilinmeziliğini koruyor. Taraftarlar tarafından da herhangi bir görüş paylaşılmaması ise durumu biraz daha garipleştiriyor. Akıllara gelen bir diğer soru ise organizasyonun gelecek sezon için Akademi kadro planlaması yapıp yapmadığı. Bu sorunun cevabını ligin başlamasına kısa bir zaman kala öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros