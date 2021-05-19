Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdı!

Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni sezonda yeni bir Zula Akademi kadrosu görebilecek miyiz?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Organizasyon ayrılık duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Organizasyon ayrılık duyurusuna şu açıklamayı ekledi:

Zula Akademi takımımız ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bizlere verdikleri hizmetler için teşekkür ediyor ve gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Organizasyonun akademi kadrosuyla yollarını ayrımasının sebebi ise bilinmeziliğini koruyor. Taraftarlar tarafından da herhangi bir görüş paylaşılmaması ise durumu biraz daha garipleştiriyor. Akıllara gelen bir diğer soru ise organizasyonun gelecek sezon için Akademi kadro planlaması yapıp yapmadığı. Bu sorunun cevabını ligin başlamasına kısa bir zaman kala öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Cemal Hünal Hande Erçel
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çamlıca Espor Zula Akademi kadrosuyla yollarını ayırdı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:29:19. #1.14#

title