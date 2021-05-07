Çamlıca Espor OLR1C ile anlaştı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor OLR1C ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. OLR1C'in yeni takımı da böylelikle Çamlıca Espor oldu. Önceki ESL Türkiye sezonlarında Kangals in Pyjamas adı altında da mücadele eden oyuncunun yeni durağı artık kesinleşti. Böylelikle organizasyon, bünyesine güçlü bir AWP oyuncusu katmış oldu. Başarılı […]

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor OLR1C ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

OLR1C'in yeni takımı da böylelikle Çamlıca Espor oldu. Önceki ESL Türkiye sezonlarında Kangals in Pyjamas adı altında da mücadele eden oyuncunun yeni durağı artık kesinleşti. Böylelikle organizasyon, bünyesine güçlü bir AWP oyuncusu katmış oldu. Başarılı oyuncu geçtiğimiz yıllarda FaceIT ve ESEA'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Organizasyonun böyle bir transferle birlikte yedeğe kimi çekeceği belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak umuyoruz ki bu transfer hem OLR1C hem Çamlıca Espor için de hayırlı olur.

Kaynak: Playerbros