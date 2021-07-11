Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu!
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Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu!

Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Çamlıca Espor(camlicaespor) CS: GO kadrosunu duyurdu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu. Takım sosyal medyadan paylaştığı bir görsel ile yeni sezonlarda ve turnuvalarda mücadele edecek olan yenilemiş CS: GO kadrosunu tüm taraftarlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz sezonun Intel ESL Türkiye Şampiyonası yarı final mücadelelerinde Sangal Esports'a yenilen takım bu sene çıkacağı maçlarda çok daha güçlü olacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki CS: GO serüvenlerinde Çamlıca Espor beklenileni verebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Şahangiller Espor kurucusu Emrah Şahan'da kadro gönderisinin altına "Demek esl'de 2-0 yeneceğimiz kadro bu : )" ifadelerini kullandı.

olarak Çamlıca Espor'a ve oyuncularına canı gönülden başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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