Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu!

Çamlıca Espor(camlicaespor) CS: GO kadrosunu duyurdu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Çamlıca Espor CS: GO kadrosunu duyurdu. Takım sosyal medyadan paylaştığı bir görsel ile yeni sezonlarda ve turnuvalarda mücadele edecek olan yenilemiş CS: GO kadrosunu tüm taraftarlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz sezonun Intel ESL Türkiye Şampiyonası yarı final mücadelelerinde Sangal Esports'a yenilen takım bu sene çıkacağı maçlarda çok daha güçlü olacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki CS: GO serüvenlerinde Çamlıca Espor beklenileni verebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Şahangiller Espor kurucusu Emrah Şahan'da kadro gönderisinin altına "Demek esl'de 2-0 yeneceğimiz kadro bu : )" ifadelerini kullandı.

olarak Çamlıca Espor'a ve oyuncularına canı gönülden başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros