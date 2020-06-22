Çamlıbel'e narenciye bahçesi
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Çamlıbel'e narenciye bahçesi

Kepez Belediyesi, Çamlıbel mahallesinde bir dönem hayvan pazarı olarak kullanılan alanı, yeşil seferberliği ile limon ve portakal bahçesine dönüştürdü.

Çamlıbel'e narenciye bahçesi
22.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:52

Kepez Belediyesi, Çamlıbel mahallesinde bir dönem hayvan pazarı olarak kullanılan alanı, yeşil seferberliği ile limon ve portakal bahçesine dönüştürdü.

Çamlıbel mahallesinde, imar planında kamu tesisi alanı olarak gözüken 25 dönümlük alan, imar ve mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar kara bir leke olarak kaldı. Binaların ortasında kalan alana, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı da kurulurdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çevre kirliliğine de neden olan arazinin imar problemini 2010'da çözüme kavuşturdu. Bu çözümden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, arazinin mülkiyet sorunu olmayan okul alanı kısmına Anadolu Lisesi kazandırmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü de, arazi içerisindeki imar yolunu geçtiğimiz yıllarda ulaşıma açmıştı.

Öğrencilere, mahalleliye yemyeşil bir bahçe

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Şehit Muhittin Talha Çalışkan isminin verildiği lisenin çevresinde bulunan ve uzun vadede yatırım yapılamayacak olan 11 bin metrekare arazide geçtiğimiz yıl başlattığı yeşillendirme çalışmasını tamamladı. Yeşil seferberliği kapsamında, çöplerden temizlenen ve toprak tesviyesi yapılan 11 bin m2 alan, çim ekimiyle yemyeşil bir görünüme kavuşturuldu. Sulama ve aydınlatma alt yapısı da yapılan alan, dikilen 60 adet limon ağacı ve 23 tane portakal ağacıyla narenciye bahçesine dönüştürüldü.

Yeşillendirme çalışmasıyla hem lisenin çevresindeki görsel kirlilik kaldırıldı hem de bölge sakinlerinin nefes alabileceği yemyeşil bir bahçe oluşturulmuş oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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