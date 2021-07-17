Camiye giderken motosiklet çarptı
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Camiye giderken motosiklet çarptı

Camiye giderken motosiklet çarptı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da sabah namazı için camiye giderken motosikletin çarptığı Ali Kırtay (73) yaralandı.

BURSA'da sabah namazı için camiye giderken motosikletin çarptığı Ali Kırtay (73) yaralandı. Kazanın ardından yapılan testlerde motosiklet sürücüsü Emirhan Erdemanar'ın (22) 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazını için camiye gitmek üzere evinden çıkan Ali Kırtay'a Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçerken Emirhan Erdemanar yönetimindeki 16 AJ 165 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, kanlar içinde kalan Ali Kırtay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ali Kırtay, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kırtay'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Bu arada, trafik polisi ekipleri tarafından alkol testi yapılan motosiklet sürücüsü Emirhan Erdemanar'ın, 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erdemanar'a, bin 679 TL ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay ehliyetine el konuldu. Gözaltına alınan Erdemanar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı
Camiye giderken motosiklet çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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